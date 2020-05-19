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توك شو

رجعت أصلي تاني.. نجيب ساويرس يعلن إصابة شقيقه بكورونا ..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:36 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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هاني حسين
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه من الممكن عدم التوصل إلى علاج لـ فيروس كورونا في المستقبل  القريب، لذا لا يعقل أن  يظل الناس متواجدة في المنزل لفترات طويلة وشهور، مؤكدا "الناس هتموت من الفقر والجوع".

وأضاف نجيب ساويرس في حواره التلفزيوني على قناة "روسيا اليوم"، "لابد من إحداث التوازن، واتباع الإجراءات الاحترازية لإعادة العمل في الاقتصاد المصري مرة أخرى".

وتابع نجيب ساويرس "فيروس كورونا حصل على زخم إعلامي، وحدثت حالة من الرعب مبالغ فيها، ولازم نرجع نشتغل تاني، وأن الفلوس لن تهتز بسبب أزمة كورونا، ولكن أنا أحب العمل، ومعرفش اقعد من غير شغل".

وأكمل نجيب ساويرس "أخي كان متواجدا في سويسرا لإجراء عملية جراحية، وتم إجراء تحليل كورونا له، وظهرت النتائج إيجابية، ولكنه تماثل للشفاء".

ولفت نجيب ساويرس إلى أن "الحياة سوف تعود إلى طبيعتها ولكن سنعيش بمعايير وضوابط جديدة"، مضيفا "استفدت من فيروس كورونا، ورجعت أصلي تاني، وافتكرت ربنا".

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