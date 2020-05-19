نجيب ساويرس: بكيت يوم ما روحت العراق وجبت مهندسين مخطوفين من شركتي..شاهد

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن حادث غريب مع مهندسين في إحدى شركاته؛ بعد خطفهم في أثناء تواجدهم بالعراق.
وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "بكيت يوم ما روحت العراق وجبت 2 من مهندسيني اللي كانوا مخطوفين".
جاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيه: "أ استاذ نجيب.. سؤال عابر للقارات.. هل سبق وبكيت من الفرحة ؟؟، وإيه السبب ؟؟".
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وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "أنا كنت متابع الموضوع من ساعتها وأنا قلت الراجل ده مش حكاية غني ولا فقير ده راجل جدع".
وكتب آخرون: "فدائي فدائي بصوت عبدالحليم حافظ" و "ربنا يجازيك خير " و" فعلا حدث بالفعل وموقف يحترم من شخص محترم وشركة محترمة".
بكيت يوم ما روحت العراق و جبت اتنيين من مهندسينى اللى كانوا مخطوفين .... https://t.co/pORkyOPk86— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 18, 2020