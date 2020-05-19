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فن

نجيب ساويرس: بكيت يوم ما روحت العراق وجبت مهندسين مخطوفين من شركتي..شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:16 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مصطفى كرم

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن حادث غريب مع مهندسين في إحدى شركاته؛ بعد خطفهم في أثناء تواجدهم بالعراق.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "‏بكيت يوم ما روحت العراق وجبت 2 من مهندسيني اللي كانوا مخطوفين".

جاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعيه: "أ استاذ نجيب.. سؤال عابر للقارات.. هل سبق وبكيت من الفرحة ؟؟، وإيه السبب ؟؟".

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وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎أنا كنت متابع الموضوع من ساعتها وأنا قلت الراجل ده مش حكاية غني ولا فقير ده راجل جدع".

وكتب آخرون: "‏‎فدائي فدائي  بصوت عبدالحليم حافظ" و "‏‎ربنا يجازيك خير " و" ‏‎فعلا حدث بالفعل وموقف يحترم من شخص محترم وشركة محترمة".

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