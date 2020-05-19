نجيب ساويرس: إسعاد نفسي والآخرين له معنى كبير في حياتي

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على سؤال أحد متابعيه من خلال تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مفادها:





"نفسي أسألك يا هندسة سؤال بإعتبارك واحد من أثرياء المجرة "اللهم لا حسد" إيه أكتر حاجة ليها معنى في الحياة (من وجهة نطرك) وتستاهل انك تتعب عشانها؟!".





وجاوبه رجل الأعمال نجيب ساويرس معلقًا: "إسعاد نفسى و إسعاد الآخرين".





كما تفاعل معه متابعوه بالتغريدات، جاء بعضها كالآتي:





رد دبلوماسي من الدرجة الأولى

‏شابوه ياهندسه

طب ماتسعدنا يابو السعادة

بحب دماغك جدا