الأمم المتحدة حول سد النهضة: نشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة لحل الخلافات وديا

أصدرت الأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء بيانا، على لسان الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو جوتيريش، بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.





وأكد البيان مواصلة أنطونيو جوتيريش الأمين العام، متابعة تطورات سد النهضة الإثيوبي عن كثب.





وبحسب البيان، قال جوتيريش إنه لاحظ تقدما جيدا في المفاوضات بين مصر والسودان، حتى الآن، ويشجع الأطراف الثلاثة في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية وتحقيق اتفاق مفيد للجميع.





وشدد جوتيريش على أهمية إعلان أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقع في 2015، والذي يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية ومبادئ القانون الدولي.





وشجع الأمين العام على التقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودي وفقا لروح هذه المبادئ.



