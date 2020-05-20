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أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية يطالب رئيس الجمهورية بمستشفيات عزل للأطقم الطبية المصابة بـ كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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خاطب مجلس  اتحاد المهن الطبية، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء  د مصطفى مدبولى و رئيس مجلس النواب د على عبد العال  وكذلك وزارة الصحة وكل  الجهات المعنية – بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذي يقومون به.
  

أيضا، طالب المجلس سرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط المواجهة وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأي إصابة والعمل على علاجها حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبي.
 
وجاءت المخاطبة كالتالى:
بداية يتقدم مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لفخامتكم بخالص التحية والتقدير على ما تقومون به من مجهودات كبيرة في ظل هذه الظروف التى تمر بها بلدنا مصر الحبيبة ويتمنى لفخامتكم دوام التوفيق لما فيه صالح الوطن والمواطن المصري.

ومــن هــذا المنطلق وما تمــر به البــلاد والأطــباء من أخطار مواجهة فيروس covid19 ونظرا لوجود أعضاء المهن الطبية في الصفوف الأولي لمواجهة هذا الفيروس والتزايد المستمر في إصابات الفريق الطبي فإننا مجلس الاتحاد في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2020م قد أصدر بيانا لاتخاذ إجراءات استثنائية لمساعدة أعضائنا والفريق الطبي على مستوى أنحاء مصر وصيغته كالتالي:

يشيد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بالمجهودات العظيمة التي تقوم بها الأطقم الطبية على مستوى جمهورية مصر العربية في مواجهة هذا الفيروس حيث أنهم هم خط الدفاع الأول لمواجهة هذا الفيروس وما يقومون به من تضحيات كبيرة من أجل صحة المواطن المصري والتخفيف عنه. 

كذلك يناشد مجلس الاتحاد وزارة الصحة والجهات المعنية بضرورة توفير مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية لعلاج المصابين من الأطقم الطبية وتوفير الرعاية الطبية لهم حتى يتماثلوا للشفاء ويتسنى لهم العودة إلى عملهم والقيام بدروهم الذي يقومون به.   

التأكيد على سرعة عمل التحاليل الـ ( PCR ) والمسحات للأطقم الطبية الموجودة في خطوط المواجهة وذلك بصفة دورية للاكتشاف المبكر لأي إصابة والعمل على علاجها قبل فوات الأوان حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الإصابات في الأطقم الطبية ولم يتم عمل التحاليل والمسحات اللازمة لهم مما أدى ذلك إلى تزايد عدد الإصابات والوفيات بين أعضاء الفريق الطبي. 

لا بد من قيام جميع الجهات المعنية بتوفير سبل الرعاية اللازمة لجميع أعضاء الفريق الطبي على مستوى الجمهورية حفاظًا عليهم حتى يتسنى لهم القيام بدورهم المهني المنوط بهم على أكمل وجه.
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