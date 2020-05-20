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محافظات

محافظ قنا يوجه بتوصيل المرافق لأهالي نجع الوكيل مركز الوقف

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:01 م
جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
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يوسف رجب

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتوصيل المرافق الاساسية بـ 51 منزل بنجع الوكيل بمركز الوقف.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا منطقة نجع الوكيل بمركز الوقف ولقائه بعدد من المواطنين والاستماع إلي شكواهم وطلباتهم ومعاينة منازلهم علي أرض الواقع بعد تقدمهم  بطلب يلتمسون خلاله توصيل مرفقي المياه والكهرباء لمنازلهم.

رافقه خلال زيارة المنطقة رئيس مدينة الوقف ومسئولي المياه والكهرباء والتخطيط العمراني وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


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و أكد محافظ قنا، ضرورة تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما الأساسية منها التي تمس احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر كالصحة والسكن ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

يذكر أن نجع الوكيل التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، يعانى منذ فترة من عدم توصيل المياه والكهرباء، وهو ما تسبب فى معاناة للأهالى طوال الفترة الماضية.

محافظ قنا يوجه بتوصيل المرافق لأهالي نجع الوكيل مركز الوقف
محافظ قنا يوجه بتوصيل المرافق لأهالي نجع الوكيل مركز الوقف
محافظ قنا يوجه بتوصيل المرافق لأهالي نجع الوكيل مركز الوقف
محافظ قنا يوجه بتوصيل المرافق لأهالي نجع الوكيل مركز الوقف
محافظ قنا يوجه بتوصيل المرافق لأهالي نجع الوكيل مركز الوقف
محافظ قنا يوجه بتوصيل المرافق لأهالي نجع الوكيل مركز الوقف
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