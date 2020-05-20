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محافظات

مواد تطهير ووقاية لأسر الشهداء.. تفاصيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:14 م
مواد تطهير
مواد تطهير
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يوسف رجب

قدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الشكرلجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بقنا على دورها في مساندة جهود القيادات التنفيذية بالمحافظة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد "كوفيد – 19".

وأوضح الداودي أن الجمعية جهزت مجموعة كراتين معبأة بمواد التطهير والوقاية من الفيروس سوف يتم توزيعها على أسر الشهداء من أبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



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وأكد محافظ قنا ورئيس الجمعية العميد محمود ياسين، أن القوات المسلحة دائما تُطوع جميع إمكانياتها لخدمة أبناء هذا الوطن انطلاقًا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المدني، لا سيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.


كما أكد أن مصر لن تنسى أبدًا أبناءها الشهداء الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء وأن تاريخها يُخلد ذكراهم فهم المثل والقدوة لأبناء هذا الوطن في العطاء.


جدير بالذكر أن محافظة قنا، شهدت منذ بداية أزمة فيروس كورنا إطلاق العديد من المبادرات الخيرية التي تظهر أصالة وطهارة معدن المواطن المصري، حيث يتم تنظيم العديد من القوافل الوقائية لتطهير المباني والشوارع، كما يتم توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية وحقائب المستلزمات الوقائية على الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تطوع الشباب القنائي في تنظيم عمليات صرف المعاشات ورواتب الموظفين أمام البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي ATM.

مواد تطهير ووقاية لأسر الشهداء.. تفاصيل
مواد تطهير ووقاية لأسر الشهداء.. تفاصيل
مواد تطهير ووقاية لأسر الشهداء.. تفاصيل
مواد تطهير ووقاية لأسر الشهداء.. تفاصيل
مواد تطهير ووقاية لأسر الشهداء.. تفاصيل
مواد تطهير ووقاية لأسر الشهداء.. تفاصيل
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