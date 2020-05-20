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محافظات

مخالفات وفساد.. محافظ قنا يوقف موظفين بفرشوط عن العمل 3 أشهر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:37 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إيقاف موظفين بالوحدة المحلية لمدينة فرشوط عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لحين انتهاء التحقيقات معهم بشأن المخالفات المنسوبة إليهم.


وأوضح محافظ قنا، أنه تمت إحالة الموظفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك لمخالفتهم القانون والتعليمات، فيما يتعلق بطبيعة عملهم بالوحدة المحلية.


ووجه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.


وقال محافظ قنا، إن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن والقضاء على الفساد بكل أنواعه.


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يذكر أن محافظة قنا شهدت فى الفترة الأخيرة إحالة عدد من الموظفين للتحقيقات بالشئون القانونية أو النيابات العامة والإدارية، لارتكابهم مخالفات فيما يتعلق بطبيعة عملهم.


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