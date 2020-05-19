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محافظات

محافظ قنا: يشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:52 م
اللواء أشرف الداودي،
اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا
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يوسف رجب

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة في اطار توجهات الدولة للإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية لخدمة المواطنين، في إطار حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي.


جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة والعميد محمد جلال، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس عبده صالح، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات. 


أكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المُحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات" خط طرد محطة معالجة الصرف الصحي بالصالحية بمدينة قنا - الوصلات المنزلية الخاصة بالمواطنين لاستكمال بمشروعي الصرف الصحي بقفط ونقادة - محطة صرف صحي الشوينة بقرية الجبلاو".


 أعطى محافظ قنا، تعليمات باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركات غير الملتزمة  بالبرامج الزمنية المُحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة بمراكز المحافظة. 

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وأشار الداودي، إلي  أن مشروعات المياه والصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التى تعطى لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها.

محافظ قنا: يشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي
محافظ قنا: يشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي
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