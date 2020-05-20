توزيع ٣٢٠ كرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة بجامعة جنوب الوادي

واصلت جامعة جنوب الوادى، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، تقديم مساعداتها لدعم العمالة غير المنتظمة، في إطار حرصها على دعم هذه الفئة ومساعدتها لتجاوز الآثار الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وفى ضوء ذلك، قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بإشراف الدكتورة سهير ربيع، نائب رئيس الجامعة، بالتعاون مع جمعية رسالة بتوزيع 320 كرتونة مواد غذائية للعمالة الغير منتظمة بالجامعة.





وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص الجامعة على دعم العمالة غير المنتظمة لمساعدتها في تجاوز الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وكذلك دعمهم اجتماعيًا خلال شهر رمضان المبارك.





وأوضحت الدكتورة سهير أحمد ربيع، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توزيع 320 كرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة بجامعة جنوب الوادي في إطار حرص الجامعة على توفير حياة كريمة لهذه الفئة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة.





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