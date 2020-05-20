قنا: تطبيق أعلى معايير الجودة المتعارف عليها في عمليات تخطيط الطرق

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا مع مسئولي المرور والطرق لمناقشة آليات تخطيط الطرق والميادين بعدد من مدن المحافظة، بما يساهم فى رفع كفاءتها، وذلك بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، والعميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والعميد عمرو شاهين، مدير إدارة مرور قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





واستمع الداودي، خلال اللقاء إلى عدد من الآراء والمقترحات التي قدمها المختصون، والتي من شأنها أن تساهم في تطوير ورفع كفاءة الطرق المستهدف تخطيطها، مكلفا التنفيذيين بعمل تصور ومخطط مروري كامل لجميع الميادين والشوارع.





وأكد أنه سوف تتم مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة المتعارف عليها في عمليات التخطيط بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة لا سيما أوقات الذروة، وذلك من منطلق حرص المحافظة على رفع كفاءة البنية التحتية وعمل شبكة طرق داخلية متميزة تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطن القنائي.





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وقال إنه سوف يتم البدء في أعمال التخطيط خلال الأيام القليلة القادمة بشارع الرياح بطول 1300 م ليكون بمثابة نموذج تسعى المحافظة إلى تعميمه، ليس فقط بشوارع مدينة قنا عاصمة الإقليم، بل بجميع شوارع ومدن المحافظة، وذلك للحد من حوادث الطرق وتأمين سلامة المشاة من خلال وضع علامات إرشادية أرضية عاكسة لتوضيح مسارات المشاة وسرعة السيارات في الحارات المختلفة وتقاطعات الطرق.





وأضاف الداودي أن المحافظة لديها خطة طموحة في الارتقاء بالمنظومة المرورية بالمحافظة، حيث تم تخصيص أماكن انتظار سيارات بعدد من الشوارع بمدينة قنا لمنع تكدس السيارات، كما يجرى عمل دراسات لجعل حركة السيارات في اتجاه واحد بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة قنا هذا بخلاف ما ستشهده المدينة من أعمال تشجير لشوارع والميادين العامة بها.