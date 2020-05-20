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رياضة

أعلن اعتزاله كرة القدم.. أدوريز: جسدي قال لي توقف

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:25 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن أرتيز أدوريز، المهاجم المخضرم لنادي أتليتك بيلباو، اعتزاله كرة القدم بصفة رسمية.

ونشر أدوريز بيانًا على حسابه الشخصي على موقع تويتر، شرح فيها أسباب اعتزاله، بعد أن طالبه الأطباء بإجراء جراحة لإزالة مفصل الفخذ واستبداله بأخر صناعي، ما يعني انتهاء مسيرته مع كرة القدم.

وقال أدوريز في رسالته الوداعية لعالم الساحرة المستديرة:" قال جسدي لي هذا يكفي، لن أستطع مساعدة زملائي بالشكل الذي أريده، أو الذي يستحقونه مني، وهذه مسيرة الرياضي المحترف.. بسيطة للغاية."

ولعب أدوريز 780 مباراة، سجل فيهم285 هدفًا، في مسيرة حافلة ختمها لاعب الفريق الباسكي عند سن التاسعة والثلاثين.

وكان مقررًا لأدوريز أن يشارك مع بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم أمام ريال سوسيداد، لكن فيروس كورونا وإصابته حالا دون ذلك.
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