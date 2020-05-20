AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

السفير ياسر مراد: الأهلي نادي القرن الـ ٢١ وشمس البطولات لن تغيب عنه

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:57 م
شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي
Advertisements
عمرو أبوبكر
كشف السفير ياسر مراد، عن رأيه في تتويج النادي الأهلي بنادي القرن منذ ٢٠ عام في جوهانسبرج عام ٢٠٠٠.

وقال مراد خلال مداخلة هاتفية في برنامج ملك وكتابة المذاع على فضائية النادي الاهلي، إن الاهلي يستحق هذا التتويج بالارقام ولا يوجد اي خلاف على ذلك.

واضاف مراد، أن من الضروري ان لا يلتفت اي اهلاوي لحديث البعض عن عدم احقية الاهلي بلقب نادي القرن.

وتابع: لا نعترف بأي اشياء مزيفة نحن الأهلي صاحب البطولات والانجازات ولن تغيب عنا ونحن نادي القرن ال ٢١  ايضاََ.

جدير بالذكر أن قناة الأهلي تقيم احتفالية اليوم بنادي القرن بعد مرور ٢٠ عام على تتويجه بلقب نادي القرن عام ٢٠٠٠
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفي مراد يرد على نجم الزمالك : الأهلي بطل القرن

خالد الغندور يكذب مراد فهمي بسبب لقب نادي القرن ويتهمه بمجاملة الأهلي

إسلام الشاطر: الأهلي لا يلتفت لغيره.. فنحن نادي القرن والأكثر تتويجا في العالم

صدام على الهواء بين شطة وخبير لوائح بسبب لقب نادي القرن ..فيديو

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

خالد الغندور: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية 82 بفعل فاعل.. فيديو

ترشيحاتنا

"الأهرام" تلقن إعلام أردوغان درسا في المهنية: لا تصالح مع داعمي الإرهاب

تحذيرات لهذه الفئة بـ عدم ارتداء الكمامة

بشرة خير.. أول اكتشاف علمي يقضي على كورونا تمامًا

إمفان.. الهند وبنجلاديش في كارثة بسبب أقوى إعصار منذ 20 عاما.. فيديو وصور

نجاح نظرية مناعة القطيع.. المصابون للمرة الثانية بكورونا غير معدين

محمد رمضان يستعيد مريم .. البرنس يكتسح السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة

للسيدات.. استشاري يوضح حالات تستدعي إجراء ولادة قيصرية