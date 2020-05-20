السفير ياسر مراد: الأهلي نادي القرن الـ ٢١ وشمس البطولات لن تغيب عنه

كشف السفير ياسر مراد، عن رأيه في تتويج النادي الأهلي بنادي القرن منذ ٢٠ عام في جوهانسبرج عام ٢٠٠٠.





وقال مراد خلال مداخلة هاتفية في برنامج ملك وكتابة المذاع على فضائية النادي الاهلي، إن الاهلي يستحق هذا التتويج بالارقام ولا يوجد اي خلاف على ذلك.





واضاف مراد، أن من الضروري ان لا يلتفت اي اهلاوي لحديث البعض عن عدم احقية الاهلي بلقب نادي القرن





وتابع: لا نعترف بأي اشياء مزيفة نحن الأهلي صاحب البطولات والانجازات ولن تغيب عنا ونحن نادي القرن ال ٢١ ايضاََ.



