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فن

رامي رضوان: شايل هم حلقة الاختيار بكرة ..شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 03:30 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
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مصطفى كرم

علق الإعلامي رامي رضوان، على حلقة مسلسل الاختيار المقرر عرضها مساء اليوم، الخميس، بعنوان "معركة البرث" التي اُستشهد فيها العقيد أحمد المنسي.


وغرد رامي رضوان عبر حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر"، "‏شايل هم حلقة بكره من مسلسل الاختيار بشكل ‎#أبطال_مصر ‎#وحوش_مصر".


ويشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني بمسلسل الاختيار الذي يجسد بطولة الشهيد أحمد المنسي. 


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وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


وكان ذلك، بعد أن قدم بيتر ميمي، 3 أجزاء ناجحة من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، والذي شارك في بطولة الجزء الثالث منه: أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضي،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أماني كمال، وعدد آخر من الفنانين ، تأليف باهر دويدار، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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