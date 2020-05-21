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بين الناس

خوفا من العدوى.. شكوى من زحام سوق محلة زياد في الغربية

الخميس 21/مايو/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمود محمد عبده، مقيم بقرية محلة زياد بمركز سمنود فى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الموجود بالقرية نتيجة استمرار إقامة السوق.

ويقول القارئ في رسالته: "إقامة سوق محلة زياد بالغربية يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ مطالبا بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام". 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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