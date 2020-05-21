خوفا من العدوى.. شكوى من زحام سوق محلة زياد في الغربية

شكا المواطن محمود محمد عبده، مقيم بقرية محلة زياد بمركز سمنود فى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الموجود بالقرية نتيجة استمرار إقامة السوق.





ويقول القارئ في رسالته: "إقامة سوق محلة زياد بالغربية يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ مطالبا بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام".





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