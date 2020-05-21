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رياضة

زاهي حواس يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن

الخميس 21/مايو/2020 - 01:02 ص
زاهي حواس
زاهي حواس
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عمرو أبوبكر
احتفل زاهي حواس، وزير الآثار السابق، بالذكرى العشرين لتتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي.

وكانت قناة النادي الأهلي احتفلت أمس، الأربعاء، بالذكرى السنوية العشرين لمنح النادي الأهلي لقب نادي القرن العشرين الأفريقي.

وقال زاهي حواس، في تصريحات متلفزة على قناة النادي الأهلي، "أنا فخور بأنني أهلاوي، لأن الأهلي نادي المبادئ والقيم، هو النادي العظيم الذي يتبع كل من يمثله أصول وقواعد". 

ومازح زاهي حواس، حسن حمدي رئيس نادي الأهلي السابق، بمناسبة مئوية النادي، قائلًا "إننا قمنا بترجمة بردية أثبتت أن الفراعنة كانوا أهلاوية".

وأضاف زاهي حواس "مباراة الأهلي شيء مقدس، أترك كل عملي لمشاهدة مبارياته على أحد المقاهي وسط الناس، أنا أهلاوي منذ الصغر وكنت ألعب كرة القدم، وكانوا يلقبونني بصالح سليم".

وأكد زاهي حواس "انتمائي لمصر مثل انتمائي للنادي الأهلي، الأهلي شيء عظيم".
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