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أخبار العالم

إجراء اختبار على 325 ألف شخص لمعرفة مدى انتشار الأجسام المضادة لفيروس كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 03:28 ص
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا المستجد
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محمد علي
تشرع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا إجراء دراسة موسعة، لبحث ومعرفة مدى تكوين وانتشار الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أجسام من أصيبوا به ولم يبلغوا عن إصابتهم، أو لم يعلموا أبدًا أنهم أصيبوا به.

وستجري الدراسة في 25 منطقة، وذلك في محاولة لمعرفة كيفية انتشار الفيروس ووجوده في المجتمعات، وفق ما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست.

ووفقًا للبروفيسور مايكل بوش، المشرف على الدراسة ومدير معهد البحوث الحيوية، فإن الدراسة، التي تخطط لاختبار 325 ألف شخص بحلول خريف 2021، سينبني عليها الكثير في معرفة قدرة الأجسام المضادة على المقاومة . 

وابتداءً من يونيو المقبل، ستأخذ هذه الدراسة عينات لتختبر فيها عمل الأجسام المضادة من خلال  1000 متبرع  كل شهر لمدة 12 شهرًا في 25 منطقة .

 سيقوم الباحثون باختبار العينات بحثًا عن أدلة من  الأجسام المضادة للفيروس، التي يكونها الجسم عندما يصاب شخص ما بالفيروس.

 من خلال تحديد الأشخاص الذين كونوا  أجسام مضادة، يمكن لأخصائيي الأوبئة معرفة من أصيب بالفيروس، حتى لو لم يبلغوا أحد أبدًا عن إصابتهم ولم يجرى لهم اختبارات أثبتت  إيجابيته إصابتهم بالمرض ولم تظهر عليه أعراض.

 تشير العديد من الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المصابين لا تظهر عليهم أعراض أبدًا، مما يجعل من الصعب تتبع مدى انتشار الفيروس.

وعن طريق الدراسة يمكن للإحصائيين معرفة العدد الحقيقي لمن أصيب بالوباء في كل أمريكا، ومعرفة حجم انتشاره، والخروج بنتائج لمقاومة الفيروسات بشكل عام.
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