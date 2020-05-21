أم تلتقي ابنها المخطوف بعد غياب 32 عاما.. صور

اختطاف الأطفال يعد جريمة شائعة في العالم، أما عودتهم مجددا لأسرهم فأمر نادر الحدوث، والأكثر غرابة هو عودة شاب كان قد اُختطف من أسرته قبل 32 عاما في مدينة شيان الصينية.





لمدة 32 عاما لم يتوقف والدا "ماو ين" عن البحث عنه بعد اختطافه أثناء وجود الأسرة أمام فندق في عام 1988، ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية كان اصطحب الأب ابنه "ماو" من الحضانة وفي أثناء طريقهم إلى المنزل طلب الابن شرب ماء، فتوقفا أمام فندق وأدار والده ظهره لثوانٍ ليجلب لابنه ذي العامين ماء، لكن فوجئ بأنه تم اختطافه.





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بدأت الشرطة على الفور في البحث والتحقيق في تفاصيل الحادث، أما الأبوان فلم يتوقفا لحظة في البحث عن ابنهما المفقود، وبدآ رحلتهما في البحث عنه على مستوى البلد بأكملها.





وزّع الأبوان أكثر من 100 ألف نشرة أثناء سعيهما للعثور على ابنهما، ولجآ إلى مساعدة عشرات الآلاف من الأشخاص، ولكن كل ذلك كان من دون جدوى، تمر الأعوام، عامًا تلو الآخر، ويتغير شكل الابن ولم يفقد أبواه الأمل في العثور عليه.





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استمرت رحلة الأبوين لمدة 30 عاما، حيث يبلغ عمر ابنهما حاليا 34 عاما، والآن وبفضل التكنولوجيا الحديثة تجمعت الأسرة مجددا، حيث لجأت الأم إلى شركة (لم الشمل) لعودة الأبناء المفقودين إلى أسرهم مجددا، وكان قد نشأ "ماو" مع أسرة لا تنجب كابن بالتبني، وعاش معهم باسم "جو نينجنتينج".





وتوصلت الشرطة إلى أن أسرة قد تبنت طفلا مجهول النسب في أواخر الثمانينيات باسم جو نينجنتينج، واستخدم الضباط صورته وهو طفل





وقالت والدة الشاب وتدعى (لي جينج تشي) إنها لا تريد أن تتركه من بين ذراعيها، بعدما عثرت عليه أخيرا بعد كل هذه الأعوام، أما الابن ماو فتعرف على والدته بسرعة وركض بين ذراعيها.