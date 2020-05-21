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مرأة

تناوله يوميا .. الباذنجان مضاد قوي للأمراض السرطانية

الخميس 21/مايو/2020 - 09:48 ص
فوائد الباذنجان
فوائد الباذنجان
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آلاء حسن
قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك دراسة وجدت بأن مادة / البوليفينول / التي يحتويها الباذنجان لها آثار مضادة للسرطانات.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن ذلك المحتوى يعزز الباذنجان من الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك المضادة للأكسدة والمركبات المضادة للالتهاب.


وتابعت دكتور سهام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها تحمي الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة وبالتالي تعطل وتمنع نمو الأورام وانتشار الخلايا السرطانية.

أردفت أن هذه المواد تحفز عمل الأنزيمات وعمليات إزالة السموم من الخلايا، ونصحت بتناول الباذنجان بطرق طهي صحية والابتعاد عن قليه.



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