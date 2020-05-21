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محافظات

افتتاح وحدة جديدة للقلب والقسطرة بمستشفى هيئة قناة السويس

الخميس 21/مايو/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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انجي هيبة
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، افتتاح وحدة القلب والقسطرة الجديدة بمستشفى الهيئة (نمرة 6) بمدينة الإسماعيلية، والتي تضم جهاز  520Innova IGS أحد أحدث أجهزة القسطرة في الشرق الأوسط، وبرفقته الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقيادات الطبية بالمستشفى، وممثلي شركة جنرال إليكتريك للخدمات الطبية GE.

من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع إن قناة السويس تعكف على تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة، عبر تطوير الأقسام الطبية وتدعيمها بأحدث الأجهزة، بالتوازي مع تطبيق أفضل معايير الجودة، وثقل خبرات العنصر البشري من أطباء وأطقم تمريض وفنيين.

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وأكد رئيس الهيئة أن هذه الجهود تستهدف في المقام الأول تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ للعاملين بالهيئة وذويهم والمواطنين بمحافظات القناة الثلاث، ضمن أنشطة المسئولية الاجتماعية المتنوعة التي تحرص الهيئة على القيام بها من أجل المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

شملت الجولة التفقدية قسم القسطرة والذي يتيح عمل كل من القسطرة القلبية، والقسطرة المخية والقسطرة الطرفية، وملحقاتها كل من غرفة الماكينات، وغرفة الجهاز، وغرفة التحكم، علاوة على العيادات الطبية وهى عيادة أخصائي القلب وعيادة الاستشاري وملحق بهما جهاز الموجات الصوتية على القلب العادي والمجهود، ووحدة القياسات لرسم القلب وقياس الضغط على مدار الساعة.

ويتكون قسم القسطرة والقلب الجديد من ثلاثة عيادات خارجية، وغرفة عمليات القسطرة القلبية التي تزخر بجهاز Innova IGS520 أحد أحدث أجهزة القسطرة في الشرق الأوسط، كما يحتوي القسم على وحدة إفاقة ورعاية أساسية متطورة للقلب تضم عشرة أسًرة مجهزة بأحدث أجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمريض (مونيتور)، فضلًا عن أجهزة الإرواء الوريدي بالتنقيط وأجهزة التنفس الصناعي وجهاز أشعة متنقل وأجهزة الموجات الصوتية والدوبلر.

ويحظى قسم القسطرة والقلب الجديد بوحدة قياسات حديثة للقلب، مزودة بأفضل أجهزة رسم القلب العادي وأجهزة رسم القلب بالمجهود وجهاز رسم القلب لمدة ٢٤ ساعة (هولتر)، وجهاز قياس الضغط لمدة ٢٤ ساعة (هولتر)، وجهاز الموجات الصوتية علي القلب العادية والموجات الصوتية علي القلب بالمجهود.         


                                                 
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