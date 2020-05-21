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تعليم

«تعليم الغربية» تناقش آليات الامتحانات التكميلية لسنوات النقل والشهادة الإعدادية

الخميس 21/مايو/2020 - 03:14 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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احمد علي
عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم اجتماعًا موسعًا مع وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية من التعليم العام والفني، ومدير الأمن، ومديري المراحل التعليمية بالتعليم العام، ومديري نوعيات التعليم الفني الأربعة، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الامتحانات التكميلية لهذا الفئة المستهدفة من الطلاب، حيث تبدأ الامتحانات التكميلية اعتبارًا من 21 يونيو المقبل، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وجاء ذلك بناءا على توجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  بخصوص تحديد موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول .

وأوضح وكيل الوزارة خلال الاجتماع أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من 21 يونيو 2020 وفقًا لتعليمات الوزارة الواردة في هذا الشأن .

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات تطهير وتعقيم المدارس وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الطلاب والعاملين.
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