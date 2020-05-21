لزراعة 50 ألف فدان.. الكهرباء توقع عقدي محولات جبل الكامل والربط فى العوينات| صور

وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع تحالف كل من شركة ميجا للإنشاءات والصناعات وشركة Seyuan الصينية وذلك لإنشاء محطة محولات جبل الكامل جهد 66/22 ك.ف.، سعة 3×40 م.ف.أ. شاملة توريد المحولات الرئيسية وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 117 مليون جنيه مصري + 3.4 مليون دولار ومدة التنفيذ التعاقدية (10) شهور تبدأ من تاريخ توقيع العقد والموعد المخطط لإنهاء المشروع فبراير 2021.





وبالنسبة للعقد الثانى تم التوقيع مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية الصناعية (هايديليكو) وذلك لتوريد وتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لعملية ربط م. م. العوينات الجديدة / جبل الكامل جهد 66 ك.ف. باستخدام موصلات قطاع (ACSR) 2×380/50مم2 بنظام تسليم مفتاح وذلك لتأمين التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات لاستصلاح حوالى (50 ألف فدان) بمنطقة جبل الكامل تنفيذًا للتكليفات الصادرة من رئاسة الجمهورية وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 90 مليون جنيه مصري ومدة التنفيذ التعاقدية (8) شهور تبدأ من تاريخ أمر الإسناد 17/5/2020.





تأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة وما تمثله من إضافة للاقتصاد القومي.