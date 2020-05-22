4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة فى أتوبيسات النقل العام.. جدل برلماني حول تطبيق العقوبة.. نائب يطالب بتخفيضها لـ200 جنيه

صحة البرلمان: فرض غرامة 4000 جنيه على مخالفي ارتداء الكمامة بالنقل العام رادعة

تعليق برلماني على عقوبة عدم ارتداء الكمامة داخل أتوبيسات النقل العام

غرامة 4 آلاف جنيه داخل أتوبيسات النقل العام.. صحة البرلمان ترفض عقوبة الكمامة





تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه عقوبة على المخالفين من المواطنين الذين لا يرتدون كمامة فى أتوبيسات النقل العام يعتبر تطبيقا لقرار رئيس الوزراء ، فيما رفض البعض الاخر توقيع غرامة 4000 جنيه على كل من لا يرتدى كمامة فى أتوبيسات النقل العام، واعتبروا أ ن هذه الغرامة كبيرة جدا. ثارت حالة من الجدل بين نواب البرلمان حول تطبيق عقوبة الغرامة على المخالفين لارتداء الكمامة فى أتوبيسات النقل العام ، حيث أكد البعض أن









فى البداية قال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن قرار رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بفرض غرامة 4000 جنيه على المخالفين لإرتداء الكمامة هام جدا ، خاصة فى ظل وجود مطالبات بإعلان الحظر الشامل فى البلاد وتوقف سير المواصلات العامة.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى حالة عدم وجود حظر كامل فى البلاد ، فلابد أن نمنع التكدس فى البلاد ، وبالتالى فكان لابد من توقيع غرامات على المخالفين لقرارات الحكومة بحيث تتماشى مع هذا الجرم.





وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن توقيع غرامات على المخالفين لقرارات حظر التجول وعدم إراتداء الكمامة سيكون رادع لكل من يتسبب فى إهمال صحة نفسه ومن حوله.





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واتفق معه النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، حيث أكد إن تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه عقوبة على المخالفين من المواطنين الذين لا يرتدون كمامة فى أتوبيسات النقل العام يعتبر تطبيقا لقرار رئيس الوزراء.





وأضاف المشد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تحديد مبلغ 4 آلاف جنيه غرامة يأتى فى إطار وضع حد أدنى وأقصى لتطبيق الغرامة فى المحافظات، نظرا لصدرو قرار رئيس الوزراء يتم التعامل به، لحين إصدار القانون بشكل رسمى وتطبيق غرامة ثابتة على جميع المخالفين.





وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن تعليمات رئيس هيئة النقبل العام بمحافظة القاهرة تعتبر تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشأن وضع حد للغرامة لكل من لا يرتدى كمامة فى المصالح الحكومية ووسائل المواصلات العامة، مشيرا إلى أن البنوك بدأت فى إلزام العاملين بها بارتداء الكمامات.





وتابع: "نحن نتعامل الآن مع قرار رئيس وزراء لحين إصدار تشريع يلزم المواطنين بارتداء الكمامات، وإلا ستوقع عليهم غرامة ويتم رفع قضية ضد المخالفين"، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون أهم شىء ولابد من التزام المواطنين بهذه القرارات لأن الوضع أصبح صعبا جدا.





فى المقابل رفض النائب محمد الشورى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، توقيع غرامة 4000 جنيه على كل من لا يرتدى كمامة فى أتوبيسات النقل العام، قائلا: "المواطن لو معاه 4000 جنيه هيركب الاتوبيس ليه".

واعتبر الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان هذه الغرامة كبيرة جدا خاصه وان هناك "ناس غلابة وجاهلة بإجراءات كورونا"، مشيرا إلى اننا لا يجب ان نتخلى عن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا حتى يلتزم المواطنون لأنهم يأخذوا هذه الأمور ببساطة.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بتغريم غير الملتزمين بارتداء كمامة فى أى مكان بغرامة 200 جنيه خاصة أن هناك عددا من المواطنين يجهلون بأزمة كورونا.

واكد على ضرورة أن يكون للإعلام دورو توعوي لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا وكيفية مواجهته ، مشيرا إلى ضرورة توفير كمامة لكل مواطن حتى يتلزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية.



وكان قد كشف اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن إجراءات الهيئة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأكد اللواء رزق على، في تصريحات صحفية، أنه سيتم منع أي شخص لا يرتدي كمامة من صعود أتوبيسات الهيئة حفاظا على صحة العاملين والركاب من فيروس كورونا.





وشدد على تطبيق الغرامة المقررة من الحكومة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة وهي "4 آلاف جنيه"، وسيتم التنفيذ بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات.





وكشف عن إجراء عمليات التعقيم بجميع جراجات ومكاتب وأتوبيسات الهيئة، كما يتم الكشف الحراري على السائقين والمحصلين قبل صعود السيارات يوميا من خلال ٢٥ جهاز كاشف حراريا، كما يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين.

وقال إنه تم توفير 50 جهازا للرش والتعقيم وكلور كافٍ للتعقيم في المحطات والجراجات والسيارات.