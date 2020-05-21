دا حال 50% من مبانينا.. الرئيس السيسي يطالب المحافظين بمواجهة المبانى غير المخططة

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك سكان بالإسكندرية يعشيون فى مناطق غير مخططة قائلا :"من فضلكم يا مصريين وليس أهل إسكندرية فقط دا حال 50% من مبانينا، انت يا عاصم قولت 47%، حيث أن 50 من مساكن مصر كدا "، موجها حديثه لوزير الإسكان عاصم الجزار.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر إفتتاح بشاير الخير 3، : "أنا قولت الكلام دا قبل كدا وبكرره، من فضلكم مدير الأمن والمأمور وقائد المنطقة والمحافظ المحليات، أنزل وأمشي وشوف إذا كان ينفع نسيب الوضع دا أو نستمر فيه ولا لا"، مشيرا إلى المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية.



