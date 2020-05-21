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توك شو

دا حال 50% من مبانينا.. الرئيس السيسي يطالب المحافظين بمواجهة المبانى غير المخططة

الخميس 21/مايو/2020 - 03:54 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاجر إبراهيم
اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أن هناك سكان بالإسكندرية يعشيون فى مناطق غير مخططة قائلا :"من فضلكم يا مصريين وليس أهل إسكندرية فقط  دا حال 50% من مبانينا، انت يا عاصم قولت 47%، حيث أن 50 من مساكن مصر كدا "، موجها حديثه لوزير الإسكان عاصم الجزار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر إفتتاح بشاير الخير 3، : "أنا قولت الكلام دا قبل كدا وبكرره، من فضلكم مدير الأمن والمأمور وقائد المنطقة والمحافظ المحليات، أنزل وأمشي وشوف إذا كان ينفع نسيب الوضع دا أو نستمر فيه ولا لا"، مشيرا إلى المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إحنا لما كنا فى المحمودية لقينا 35 مسجدا مبنيين على الترع، ولما جينا نشيلهم قالك أنتوا بتشيلوا ليه جامع ربنا، مضيفا: "وأنت إزاى تحط جوامع ربنا على حاجة مش بتاعتك، دا ربنا غنى عنك وعن أرضك كلها، يا تحط مظبوط يا متحطش".

كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التجمعات التى تحدث الآن فى وسط البلد بسبب عيد الفطر، موضحا: "لو قفلتوا الجراج المواطن هيركن عربياته فين"، مشيرا بضرورة فتح الجراجات مرة أخرى.

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى كل محافظ ومدير أمن، أن يقوم بمنع أى فاسد فى الأرض المسؤول بها، مشيرا: "أعرف أنت مين".
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