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أخبار البلد

أجهزة الدولة تقاضي بعضها.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية

الخميس 21/مايو/2020 - 12:38 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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قسم الاخبار
استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخلاف الذي وقع قبل سنوات بين وزارة النقل ومحافظة الاسكندرية حول قطعة أرض داخل المحافظة، قائلا: "معقول أجهزة الدولة كانت تقاضي بعضها البعض"
وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الاسكندرية، قائلا:"خلاف بين النقل والمحافظة وبينهم قضايا على قطعة أرض واتاخدت منهم والمواطن أخدها حق انتفاع من الدولة، وكان يسدد حتى عام 2009"، وتابع: "حتى لو عملنا إصلاح للموقع لن نأتي على حساب الناس وسيتم تعويض المواطنين".

وأضاف الرئيس السيسي، قائلا موجها حديثه للحكومة: "بطالب الحكومة، التقاضي بين اجهزة الدولة ده أخر إجراء نوصله لما غابت الحقيقة بقت عبئ على الدولة لأنك هتعوض الناس ملهاش ذنب".


ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها، والمخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.

ويتابع الرئيس السيسي، على هامش افتتاح مشروع بشاير الخير 3، معدلات العمل في بشاير الخير رقم ٥ ومدينة الإسكندرية الجديدة.

وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.

استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخلاف الذي وقع قبل سنوات بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية حول قطعة أرض داخل المحافظة، قائلا: "معقول أجهزة الدولة كانت تقاضي بعضها البعض"

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الاسكندرية، قائلا:"خلاف بين النقل والمحافظة وبينهم قضايا على قطعة أرض واتاخدت منهم والمواطن أخدها حق انتفاع من الدولة، وكان يسدد حتى عام 2009"، وتابع: "حتى لو عملنا إصلاح للموقع لن نأتي على حساب الناس وسيتم تعويض المواطنين".

وأضاف الرئيس السيسي، قائلا موجها حديثه للحكومة: "بطالب الحكومة، التقاضي بين أجهزة الدولة ده آخر إجراء نوصله لما غابت الحقيقة بقت عبء على الدولة لأنك هتعوض الناس ملهاش ذنب".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها، والمخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.

ويتابع الرئيس السيسي، على هامش افتتاح مشروع بشاير الخير 3، معدلات العمل في بشاير الخير رقم ٥ ومدينة الإسكندرية الجديدة.

وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.

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