أجهزة الدولة تقاضي بعضها.. السيسي ينفعل بسبب خلاف بين وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية

معقول أجهزة الدولة كانت تقاضي بعضها البعض"

وأضاف الرئيس السيسي، قائلا موجها حديثه للحكومة: " بطالب الحكومة، التقاضي بين اجهزة الدولة ده أخر إجراء نوصله لما غابت الحقيقة بقت عبئ على الدولة لأنك هتعوض الناس ملهاش ذنب".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها، والمخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.





ويتابع الرئيس السيسي، على هامش افتتاح مشروع بشاير الخير 3، معدلات العمل في بشاير الخير رقم ٥ ومدينة الإسكندرية الجديدة.





وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.



