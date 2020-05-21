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رئيس الهيئة الهندسية: مركب الشهداء أول محور حر بالاسكندرية.. جاهزون لافتتاح محور المحمودية .. انطلاق بشائر الخير 4 فى أكتوبر |شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 04:28 م
اللواء أحمد العزازى
اللواء أحمد العزازى
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آيات أحمد

أكد اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، إن الدولة لديها أراضٍ أخري في إقليم الإسكندرية يمكن استثمارها في مشروعات جديدة، لافتًا إلى أنه تم إنجاز مشروع بشائر الخير في ظل ظروف استثنائية، موضحًا أن مشروع بشائر الخير 3، يضم 15 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى نادٍ رياضي، ومدرستين للتعليم الأساسي، جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع بشائر الخير 3.

وقال اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إن محافظ الإسكندرية وبنك مصر تبرعا لمشروع بشائر الخير بـ 260 فدانا في بشائر الخير 6 و7 و8، مضيفًا أن بشائر الخير 3 تشمل مساجد وكنيسة و3 مدارس للمرحلة الابتدائية واسكان اجتماعى واسكان استثمارى بعدد 247 عمارة سكنية بالإضافة إلى 220 فدان مناطق حرفية وتجارية وموقف للنقل العام.

وتابع: نعمل على تدشين مشروع بشائر الخير 4 بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، مؤكدًا أن بشائر الخير ستكون نواة لفكر جديد وتخطيط متنوع الأهداف يستهدف مجتمع كامل وشامل، ولفت إلى أن بشائر الخير مشروع حضارى ويجرى العمل فى عدة مشروعات اخرى مثل محور المحمودية والذى يضع الاسكندرية على خريطة محور التنمية المستدامة.

وأوضح أن تطوير المحاور فى الإسكندرية يتم وفقًا لخريطة مؤتمر الشباب الرابع والذى وصى بتطوير المحاور فى الاسكندرية وبدأن من خلال تطوير محمور المحمودية ومن ثم سنطور الترام والقطار.

وأشار إلى أن مشروع بشاير الخير يتميز بروعة التصميم المعمارى بالإضافة إلى جودة التنفيذ ليكون من المعالم التى تحافظ على التراث الإسلامى، مضيفًا  أنه معمار يتميز ببساطة الشكل والروعة فى تفاصيله والنسب المعمارية، موضحًا أن هناك 6 مساجد أخرى، وكذلك إنشاء كاتدرائية بشاير الخير للإخوة الأقباط و3 مدارس تعليم أساسى بإجمالى 99 فصلا.

وتابع أن المشروع يضم 130 ألف متر مربع أرصفة ومسطحات خضراء، مؤكدا أنه تم إنجاز هذا العمل بمعدلات أداء قياسية، مؤكدًا  أنه تم حصر الأراضى غير المستغلة جنوب المحور الدولى الساحلى بإجمالى مساحة حوالى 30 فدانا وجار إضافة أنسب الطرق.

وفى السياق ذاته، قال العزازى، إنه يجري العمل على إنشاء مشروعات أخرى، ومنها مشروع إنشاء مركب الشهداء على مساحة أرض 10 أفدنة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في العمل عليه شهر إبريل 2018 ليكون محورًا مروريًا حرًا، مضيفًا أن المقصود بالمحور المروري الحر هو عدم وجود قطاعات أو إشارات به أثناء مرور السيارات به.

وأكد أن المحور المروري الحر يحمل في طياته مشروعات تنموية وتطوير منظومة الري لتطوير والحفاظ على مستقبل أهالي الإسكندرية وخلق فرص استثمارية كبيرة.

وأفاد بأن محور المحمودية هو واقع حقيقى، لافتا إلى أنهم جاهزين لإفتتاحه بالكامل، حيث أن طوله 22.1 كيلو متر، وبه 14 نقطة تنموية يوجد بها مساجد وكنائس وحمام سباحة لتدريب الشباب، أي أنها منطقة تنموية متكاملة.

وتابع أنه يوجد 22 كوبري مشاة متميز التصميم على طول المحور، مضيفا إلى أن نظرا لأنه محور حر فإن ارتفاعه كبير بطول 5.5 متر، من أجل مرور السيارات الكبيرة به.

وقال اللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إننا تأثرنًا كثيرا فى قطاع المنشآت والمعمار فى ظل جائحة كورونا.

وأضاف" أننا لم نكن نعلم ماذا نفعل لاستمرار العمل فى ظل جائحة كورونا، وحاولنا التعامل مع الموضوع  بأكبر قدر مستطاع، مشيرًا  إلى أن  العمل يسير بشكل طبيعى على مدار الـ 24 ساعة رغم الحظر، مع المحافظة على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال العمل.

ولفت إلى أن مشروع بشائر الخير 4 من المقرر أن ينطلق فى أكتوبر القادم، وأنه تم البدء فى المشروع على مساحة 35 فدانا. 

وأوضح مساعد الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة خلال كلمته بمشروع "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية،  أن مشروع  بشاير الخير بمرحلته الرابعة يتضمن 33 بلوك سكنيا على مساحة 8820 م2 بالإضافة إلى مستشفى، ومسجد، وناد رياضى.

وأشار اللواء أحمد العزاوى، إلى أن المساحة التى نفذتها الهيئة الهندسية لمشروع بشاير الخير 4 من محافظة البحيرة على مساحة 20 فدانا.
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