العزازى: نعمل 24 ساعة رغم الحظر ونحافظ على سلامة العمال





وأضاف "العزازى"، فى كلمته أمام الرئيس السيسى، أننا لم نكن نعلم ماذا نفعل لاستمرار العمل فى ظل جائحة كورونا، وحاولنا التعامل مع الموضوع بأكبر قدر مستطاع.





وأشار إلى أنهم حاولنا العمل 24 ساعة رغم الحظر، مع المحافظة على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية خلال العمل.





ولفت إلى أن مشروع بشائر الخير 4 من المقرر أن ينطلق فى أكتوبر القادم، وأنه تم البدء فى المشروع على مساحة 35 فدانا.





وأوضح مساعد الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة خلال كلمته بمشروع "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية، أن مشروع بشاير الخير بمرحلته الرابعة يتضمن 33 بلوكا سكنيا على مساحة 8820 م2 بالإضافة إلى مستشفى، ومسجد، وناد رياضى.





وأشار اللواء أحمد العزاوى، إلى أن المساحة التى نفذتها الهيئة الهندسية لمشروع بشاير الخير 4 من محافظة البحيرة على مساحة 20 فدانا.

قال اللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إننا تأثرنًا كثيرا فى قطاع المنشآت والمعمار فى ظل جائحة كورونا.