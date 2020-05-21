"الإعلاميين" تلزم المترددين على مقر النقابة بارتداء الكمامات

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الحكومة وضعت عددا من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، وراهنت على وعى المواطن من خلال اتباعه لتلك الإجراءات، لكن الأمر أيضا لا يقتصر على وعى المواطن بل يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدنى.





وأضاف محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، أن هناك دورا فعالا فى مواجهة هذا الوباء تقوم به الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية لحظة بلحظة من خلال التثقيف والتوعية للحد من خطر هذا الفيروس.





وقال خالد فتوح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، إن النقابة ستوفر الماسكات وأدوات التعقيم بأسعار مخفضة للأعضاء بمقر النقابة عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، مضيفا أن النقابة ستستمر في التعقيم الدوري لمقرها حرصا منها على سلامة الجميع.





وفي النهاية شدد نقيب الإعلاميين على الزملاء الأعضاء والمتقدمين لطلب العضوية وتصاريح مزاولة المهنة وكل المترددين علي مقر النقابة، أن يلتزموا بارتداء الماسكات الواقية حال تواجدهم بمقر النقابة انطلاقا من حرص مجلس النقابة على سلامة الجميع والتزاما بتنفيذ تعليمات الدولة الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيرس كورونا المستجد حتى نتجاوز جميعا تلك المحنة العالمية بسلام.