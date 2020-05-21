برلماني يطالب بتطبيق ارتداء الكمامة الإجبارية من اليوم فى الأماكن العامة

أيد عبد الحكيم مسعود عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجه الرئيس السيسى ، إلى إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة والقضاء والصحة على الشوارع والأحياء بالمناطق الجديدة فى كافة الأحياء والمدارس والشوارع أيضًا.









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وقال "مسعود" لـ"صدى البلد"، إن شهداء الجيش والشرطة والقضاء والصحة شخصيات ضحت بأرواحها من أجل الوطن فهم أحق الناس بأن تخلد أسماؤهم فى الشوارع والأحياء بالمناطق الجديدة فى كافة الأحياء والمدارس.









وأشار عضو مجلس النواب الى ضرورة أن يكون المواطن على وعى كامل بخطر فيروس كورونا المستجد وان يكون حريصا على سلامته وسلامة من حوله، مؤكدًا أن الحالات كل يوم فى تزايد مستمر وذلك دليل كبير على عدم وعى بعض المواطنين.









وطالب النائب بضرورة تطبيق الكمامة الاجبارية من اليوم وليس من أول يونيو لخطورة الموقف وتكون فى جميع وسائل المواصلات والأماكن العامة والمصالح الحكومية، معقبًا:" الكمامة فكرتها بسيطة ويمكن شراؤها من أي صيدلية أو صنعها فى المنزل بطريقة احترافية لسهولتها".









وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قال انه لا مانع من الفتح للمتطورين والعمل فى 5 أو 10 أفدنة على مدة زمنية محددة .









ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، سؤالًا لوزير الإسكان عن موعد افتتاح مدينة رشيد الجديدة ليرد قائلًا: "يونيو 2021 ".









وأضاف السيسى، من خلال كلمته اليوم الخميس: "يعنى هنشوف رشيد الجديدة زى العلمين الجديدة، اللى بنعمله يليق بالمواطنين، واللى عايز شقة يستنى سنة أو اتنين عشان ياخد شقة تليق به".







