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رامز جلال نجم اليوتيوب.. المجنون رسمي يكشف كواليس الأغنية الشهيرة.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 07:25 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
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هاني حسين
كشف الفنان رامز جلال،  كواليس برنامج " رامز مجنون رسمي" للمرة الأولى، كما تحدث عن أغنيته الشهيرة « رامز جلال نجم اليوتيوب».

وقال رامز جلال: أغنية «رامز جلال نجم اليوتيوب» اتولدت أثناء تصوير البرنامج.

وكان رامز جلال يجبر ضيوفه على غناء تلك الأغنية أثناء تواجدهم على الكرسي.

وتابع رامز جلال: "الكابوريا كانت تعورني قبل الضيوف في كل مرة أمسكها فيها، ونصيحة اوعى تهزر مع الكابوريا".

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
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