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أخبار العالم

الانخفاض مستمر.. الإمارات تسجل 894 إصابة جديدة بـ كورونا و4 وفيات

الخميس 21/مايو/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد  "كوفيد19"في البلاد. 


كما سجلت الصحة الإماراتية 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كوفيد19. 


فيما أعلنت الصحة الإماراتية عن تعافي 946 حالة من فيروس كورونا المستجد. 


وكانت  الحكومة الإماراتية، أعلنت أمس الاربعاء تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 26 ألفا و4 إصابات. 


وكشفت المتحدثة باسم الحكومة الإماراتية عن استخدام أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة لفيروس كورونا. 
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