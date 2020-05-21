AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير اقتصادي يشرح لماذا تتجه مصر لطرح سندات دولية

الخميس 21/مايو/2020 - 09:26 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
أكد الدكتور أحمد عزالدين، المحلل المالي والاقتصادي، أن توجه الحكومة لطرح سندات دولية خلال الفترة القادمة، كان بهدف تدبير التمويل الملائم للخزانة العامة ودعم الاحتياطي النقدي لمصر، بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية علي الاقتصاد العالمي من بينها الأسواق الناشئة والنامية.




قال " عز الدين" لـ"صدي البلد" إن اجراءات الحكومة خلال الفترات السابقة فور انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي، دعمت توجه احتياجاتها التمويلية من النقد الأجنبي بعد تأثر مصادره الأخري سواء بتحويلات العاملين في الخارج او عوائد قناة السويس و حركة الصادرات المصرية.


أضاف " عزالدين" أنه لا يمكن الانكار بأن الاقتصاد المصري مازال متعافى بشهادة مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية؛ غير ان تلك الاجراءات تستهدف الاحتفاظ بمكتسبات الاصلاح الاقتصادي.


أوضح  ان الاجراءات الاقتصادية للحكومة والبنك المركزي المصري جاءت متسقة  مع بعضها البعض خصوصا بعد اجراء تثبيت اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بالبنوك للمرة الثانية علي التوالي منذ اخر اجتماع لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.


أضاف ان التخفيض كان يستهدف الحصول علي التمويل وجذب المستثمرين الأجانب في ظل وجود سعر فائدة وعائد مناسبين .


وبدأت الحكومة اعتبارا من اليوم طرح سندات دولية علي 3 شرائح لدعم الموازنة العامة بعد حصول مصر علي 2.7 مليار دولار كقرض للتمويل السريع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.


تستهدف الحكومة طرح تلك السندات علي فترات استحقاق 12 و 14 و 30 عاما، إذ تفاوضت الحكومة مع مصارف "بي إن بي باريبا" و"سيتي" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"بنك ستاندرد تشارتر"، باعتبارها بنوكا مرتبة للصفقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب..سيلجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة

الإبقاء على مكتسبات الإصلاح أبرزها.. أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة

مصرفيون: 20 مليار دولار حجم الطلبات على سندات مصر الدولية في الأسواق العالمية اليوم

ترشيحاتنا

قيادي بـ مستقبل وطن: الإمارات تقدم التسهيلات للمصريين المقيمين للتغلب على أزمة كورونا

الفساد أخطر من الإرهاب ونتعامل مع كورونا بـ احترافية.. 8 رسائل من الرئيس السيسى فى افتتاح مشروع بشاير الخير 3

عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية يتجاوز الـ 65 ألفا

قبر شهيد سيناء يتحول لبيت نحل يخرج منه عسل.. والاهالي في ذهول

منتقدا استئناف الدوري.. ماجد سامي: ماذا لو أصيب محمود الخطيب بالكورونا ؟

منع برنامج وحجب موقع وتغريم قناة..قرارات جديدة من الأعلى للإعلام ..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري من طائرتها الخاصة

بعد التحذيرات من الحلقة 28.. كيف تتجاوز الأثر النفسي لمسلسل الاختيار وتأثيره على أهالي الشهداء

لن تتوقع.. زيت الأفوكادو يساعد على خسارة الوزن بشكل هائل