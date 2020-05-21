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مرأة

بعد تألقها في أغنية وده مين.. الطفلة حلا هيثم تكشف تفاصيل الإعلان لـ صدى البلد.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 09:54 م
حلا هيثم
حلا هيثم
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حياة عبد العزيز
بملامح بريئة وصوت رقيق طلت الطفلة حلا هيثم على المشاهدين من خلال إعلان مستشفى الناس من بين حوالي 10 أطفال آخرين في شهر رمضان الكريم، ولكن من وقت عرض الإعلان على شاشة التلفاز، انتشرت صورة للطفلة التي خطفت قلوب الملايين عبر رواد السوشيال ميديا على أنها بطلة الإعلان، وكتب الكثير أعلى الصورة عبارات الغزل والمدح.

حلا هيثم طفلة لم تتجاوز الـ6 أعوام، تميزت بوجهها البشوش وضحكتها البريئة التي ردت الأمل في نفوس الكثير، لديها حضور وكأنها تمتهن التمثيل من قديم الزمن، وبرعت في أداء أغنية إعلان مستشفى الناس لرمضان 2020 بكلمات علقت في أذهان الكبار والصغار "وده مين الحاجة الحلوة دي جابهلنا"، وتم ترشيحها من خلال "كاستينج".

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لم يكن الإعلان الوحيد التي ظهرت به الطفلة حلا هيثم على حسب حديث والدها لـ"صدى البلد"، فهي شاركت في نحو 11 إعلانا تليفزيونيا وذلك يرجع لجمالها ولباقتها في الحديث، كما أن لها هوايات أخرى بجانب التمثيل فهي تبدع في الرسم أيضا.

واجهت حلا عددا من الشائعات مثلها كباقي المشاهير على السوشيال ميديا، وهي أنها ابنة لاعب كرة أو فنان كبير، ولكن والدها قال: "بس احنا مش بنرد على الكلام ده" ، ولكن كل ما يدفع حلا للاستمرارية في الظهور هو ردود الأفعال الإيجابية وحب الناس.


وإليكم  التفاصيل في الفيديو ..
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بعد تألقها في أغنية وده مين.. الطفلة حلا هيثم تكشف تفاصيل الإعلان لـ صدى البلد.. فيديو

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