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محمود حافظ: شرفت بوجودي في ملحمة الاختيار.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:00 ص
الفنان محمود حافظ
الفنان محمود حافظ
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محمود محسن
قال الفنان محمود حافظ ، إنه سعيد بالعمل مع مخرج مسلسل الاختيار بيتر ميمى ، معلقا :" ليا الشرف بوجودى في ملحمة الاختيار " .

وأشار " حافظ" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " اكسترا نيوز" إلى أنه قدم خلال دوره بمسلسل الاختيار شخصية بسيطة وواعية ، و محب لأهله ووطنه .

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ونوه  إلي أن الفنانين أمير كرارة وأحمد العوضي بذلوا مجهودات عظيمة لايمكن إنكارها .

وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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