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زوجة الشهيد شبراوى: أحمد وزملاؤه راحوا عشان عندهم عقيدة

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:35 ص
الشهيد شبراوى
الشهيد شبراوى
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عبد الخالق صلاح
قالت المهندسة ندى حسن زوجة الشهيد أحمد شبراوى، إنها شاهدت حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"، ولكنها كانت صعبة ومؤثرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأبطال الحقيقيين قاموا بتقديم شئ لا يتحمله البشر.

وأشارت إلى أن والد ووالدة الشهيد احمد شبراوى قاموا بمشاهدة الحلقة وتحدثوا معها عن بعض التفاصيل، مستطردة: " والدته قالت أحمد في مكان كويس. وحاولى تفتكرى إن المشهد تمثيل وأحمد الآن في الجنة".

وواصلت: "أحمد كان غالى ومكنش ينفع يستشهد عشان حاجة متكنش أغلى.. مصر غالية أوى.. أحمد وزملائه راحوا عشان عندهم عقيدة.. ووجدت وعى ودعم كبير بسبب المسلسل".

وبدأت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة اليوم من برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، بأغنية "قالوا إيه"، وعرض قائمة شهداء موقعة كمين مربع البرث، وملحمة الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

وعلقت بسمة وهبة، قائلة إن : "أبطال موقعة البرث استشهدوا رجال وأبطال واقفين على رجليهم عشان بلدهم.. وحلقة مسلسل الاختيار رجعتنا 3 سنين للوراء، والمشاهد تحمل نفس الوجع والغضب والحزن والألسنة التي تصب لعناتها على الإرهابيين".

وواصلت: "مسلسل الاختيار أعاد لنا الذاكرة، وذكرنا بخسة وندالة الإرهاب وأكد لنا أن مصر فيها رجال وأبطال وإن الدم الطاهر ف سيناء مش هيروح هدر.. وقلبى كان يقف مع كل مشهد وحركة بملحمة البرث.. ونسيت إن المشاهد مسلسل وتمثيل، ولكن مليون شكرًا لصناع الاختيار".

وتابعت: "المسلسل خلى المصريين فخورين ومطمئنين إن عندهم ألف منسى في الجدعنة والشهادة وجيشنا مليء بالجدعان الشجعان، ومصر كبيرة وقادرة في كل لحظة تجيب حق أولادها، وبقول بالفم المليان رسالة الاختيار وصلت وأثبتت أن البيوت المصرية تضم ملايين منسى وخالد مغربى وصلاح وتايسون.. وهذه عقيدة الجيش المصرى، وبالفعل بيوت مصر كلها بكت وشعرت بالفخر اليوم بملحمة البرث التي عرضت بمسلسل الاختيار".
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