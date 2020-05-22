حكاية الشيخ محمود الشحات مع المستمعين الأجانب وغير المسلمين

كشف الشيخ محمود الشحات ، قارئ القرآن الكريم، كواليس رد فعل الإجانب وغير المسلمين عن سماع القرأن الكريم .





وقال محمود الشحات خلال حواره مع الإعلامي "شريف عامر"، مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" قارئ يجب ان يتميز بالصوت العذب والإحساس حتى يجذب القارئ".





وأضاف الشحات:" رأيت بعينى في دول أوربية إنصات غير المسلمين للقران وتفاعلهم مع القراءة رغم عدم فهمهم لمعاني الآيات".





ونوه إلى أن في أي دولة يذهب إليها يسأل عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، مؤكدا أن له محبين في كل الدول.





وأكمل:" صوت قارئ القرآن يؤثر المستمعين رغم جهل البعض بأحكام القرأن وتجويده ولكنه كلام الله عز وجل وله وقعه في القلوب".