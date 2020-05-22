AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رد فعل محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري على مسلسل الاختيار واستشهاد ابنه.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:13 ص
محمد عمر
محمد عمر
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد عمر، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إن مسلسل "الاختيار" الذي يذاع خلال شهر رمضان، جاء في وقته ، لأسباب عديدة.



وأكد محمد عمر، في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "أون تايم سبورتس" في برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: "مسلسل الاختيار جاء في وقته،  لقد عرف الناس يعني إيه سيناء، وكيف يقاتل الجيش المصري من أجل القضاء على الإرهاب".

وأشار محمد عمر: "هذا المسلسل أثلج صدورنا، ليس لأهالي الشهداء فقط، بل جموع الشعب المصري"، مضيفا: "بكيت وأنا بتفرج على حلقة اليوم مسلسل الاختيار، وكنت سعيدا أن الناس بتشوف اللي بيحصل في سيناء لأن ده أنا شفته في الواقع".

واختتم محمد عمر تصريحاته قائلًا: "عقب استشهاد نجلي شريف، في أحد العمليات بسيناء، حرصت على زيارة سيناء، بناء على طلب قائد كتيبته ودخلت غرفته الخاصة وقرأت المصحف الذي يقرأ فيه القرآن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصيلحي: يجب الاجتماع لحسم مصير الدوري.. وفضل: قرار الدولة.. فيديو

مسلسل الاختيار الحلقة 4.. ظهور خاص للفنان محمد إمام

بسبب أحداث ثورة 30 يونيو.. مسلسل الاختيار يجتاح تويتر

أحمد العوضى يظهر مع طفل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية في الاختيار

لقد هرمنا .. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

خايفين نتفرج على الحلقات الجاية.. رامز أمير يشوق متابعي مسلسل الاختيار

ترشيحاتنا

بكاء وفخر .. محمد رمضان ينشر صورا له من جنازة الشهيد أحمد المنسي

بدبلة وخاتم.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة هندية والجمهور: اتجوزتي

ربما نكون سجلنا 71 ألف إصابة.. وزير التعليم العالي: الأرقام المعلنة غير حقيقية.. فيديو

الجزيرة تمجد في الإرهابي هشام عشماوي .. وتصفه بالرائد ورمزا للمقاومة

طرق سحرية لتزيل خدوش زجاج السيارة

بطقوس غريبة.. تعرف على إجراءات دفن موتى كورونا في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدبلة وخاتم.. سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة هندية والجمهور: اتجوزتي

مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا