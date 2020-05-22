رد فعل محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري على مسلسل الاختيار واستشهاد ابنه.. فيديو

قال محمد عمر، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إن مسلسل "الاختيار" الذي يذاع خلال شهر رمضان، جاء في وقته ، لأسباب عديدة.
وأكد محمد عمر، في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "أون تايم سبورتس" في برنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: "مسلسل الاختيار جاء في وقته، لقد عرف الناس يعني إيه سيناء، وكيف يقاتل الجيش المصري من أجل القضاء على الإرهاب".
وأشار محمد عمر: "هذا المسلسل أثلج صدورنا، ليس لأهالي الشهداء فقط، بل جموع الشعب المصري"، مضيفا: "بكيت وأنا بتفرج على حلقة اليوم مسلسل الاختيار، وكنت سعيدا أن الناس بتشوف اللي بيحصل في سيناء لأن ده أنا شفته في الواقع".
واختتم محمد عمر تصريحاته قائلًا: "عقب استشهاد نجلي شريف، في أحد العمليات بسيناء، حرصت على زيارة سيناء، بناء على طلب قائد كتيبته ودخلت غرفته الخاصة وقرأت المصحف الذي يقرأ فيه القرآن".