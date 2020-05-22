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فن

شاهد.. أحمد العوضي يكشف عن مفاجأة في الحلقة الـ 28 من الاختيار

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:51 ص
احمد العوضي وامير
احمد العوضي وامير كراره
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منار نور
علق الفنان أحمد العوضي الذي يقدم دور هشام عشماوي في مسلسل الاختيار على حلقة الخميس التي استشهد فيها المنسي. 

وكتب أحمد العوضي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "بكرة هتاخدوا حقكم".

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وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقدم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما.
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