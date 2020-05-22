جوجل تضيف خدمة جديدة لتطبيق Maps فى الولايات المتحدة

يعتمد الكثير من الأشخاص على تطبيق خرائط جوجل Google Maps فى حياتهم اليومية، وبالتالى أصبح أحد أساسيات وعتاد أى هاتف ذكي، لذلك وفرت شركة جوجل الأمريكية ميزة جديدة لمستخدميها، من أجل منافسة منافسة تطبيق نظيرتها آبل، التى تطور منصة Maps الخاصة بها.





وأعلنت شركة جوجل اليوم عن خاصية جديدة لمساعدة المستخدمين في البحث عت أماكن للإقامة، حيث يمكن استخدام تطبيق للحجز والاستعلام عن الفنادق المتاحة فى أى مدينة. Google Maps،





ويعمل تطبيق Google Maps من خلال البحث عن كلمة فندق أو hotels لعرض الأماكن المتاحة، بالإضافة إلى أن التطبيق سيرسل إشعارات للأشخاص عند تواجد تغيرات في مواعيد الحجز.





وطرحت شركة جوجل هذة الخدمة بالتعاون مع مجموعة فنادق عملاقة للحصول على الأماكن المتاحة، لدعم الأطباء والعاملين بالمستشفيات الذين يواجهون صعوبة فى العودة إلى منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



