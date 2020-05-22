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تكنولوجيا

جوجل تضيف خدمة جديدة لتطبيق Maps فى الولايات المتحدة

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:01 ص
جوجل تضيف خدمة جديدة
جوجل تضيف خدمة جديدة لتطبيق Maps فى الولايات المتحدة
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قسم التكنولوجيا
يعتمد الكثير من الأشخاص على تطبيق خرائط جوجل Google Maps فى حياتهم اليومية، وبالتالى أصبح أحد أساسيات وعتاد أى هاتف ذكي، لذلك وفرت شركة جوجل الأمريكية ميزة جديدة لمستخدميها، من أجل منافسة منافسة تطبيق نظيرتها آبل، التى تطور منصة Maps الخاصة بها.

وأعلنت شركة جوجل اليوم عن خاصية جديدة لمساعدة المستخدمين في البحث عت أماكن للإقامة، حيث يمكن استخدام تطبيق Google Maps، للحجز والاستعلام عن الفنادق المتاحة فى أى مدينة.

ويعمل تطبيق Google Maps من خلال البحث عن كلمة فندق أو hotels لعرض الأماكن المتاحة، بالإضافة إلى أن التطبيق سيرسل إشعارات للأشخاص عند تواجد تغيرات في مواعيد الحجز.

وطرحت شركة جوجل هذة الخدمة بالتعاون مع مجموعة فنادق عملاقة للحصول على الأماكن المتاحة، لدعم الأطباء والعاملين بالمستشفيات الذين يواجهون صعوبة فى العودة إلى منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضحت جوجل أنه بإمكان مستخدمى حاليًا الإستفادة من الخاصية الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا، وتخطط لتنفيذها في جميع أنحاء العالم.
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