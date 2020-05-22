بقيمة 2.3 مليار دولار مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الحاصلات الزراعية

قال عبد الحميد الدمرداش ، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، إن مصر تصدر 70 منتجا زراعيا يمختلف أنواع الخضراوات والفواكه ، وذلك وفق معايير جودة عالية .





وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن مصر تصدر حاصلات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار .





وأشار إلى أن الزراعة تمنح مصر صادرات وصناعات غذائية بإجمالى 5 مليارات دولار منهم 2.3 مليار دولار خاصة بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من الموالح كالبرتقال ، العنب ، الرمان وغيرهم ، بالإضافة لـ 3 مليار دولار للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية .





ولفت رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، لوجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارة الزراعة، الحجر الزراعى المصرى فيما يختص باستقبال الوفود ، وفتح الأسواق .





وتابع عبد الحميد الدمرداش ، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن موسم تصدير الحاصلات الزراعية فى مصر يبدأ من شهر سبتمبر كل عام وحتى نهاية أغسطس .



