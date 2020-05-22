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بقيمة 2.3 مليار دولار مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الحاصلات الزراعية

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:13 ص
عبد الحميد الدمرداش
عبد الحميد الدمرداش
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شيرين عادل
قال عبد الحميد الدمرداش ،  رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،  إن مصر تصدر 70 منتجا  زراعيا يمختلف أنواع الخضراوات والفواكه ، وذلك وفق معايير جودة عالية . 

وأوضح   رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن مصر تصدر حاصلات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار .

وأشار إلى أن  الزراعة تمنح مصر صادرات وصناعات غذائية بإجمالى 5 مليارات دولار منهم 2.3 مليار دولار خاصة بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من الموالح كالبرتقال ، العنب ، الرمان وغيرهم  ، بالإضافة لـ 3 مليار دولار   للمجلس  التصديرى للصناعات الغذائية . 

ولفت رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، لوجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارة الزراعة، الحجر الزراعى المصرى فيما يختص باستقبال الوفود ، وفتح الأسواق .

وتابع  عبد الحميد الدمرداش ،  رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن موسم  تصدير الحاصلات الزراعية فى مصر يبدأ من شهر سبتمبر كل عام وحتى نهاية أغسطس . 

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