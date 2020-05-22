عاتبه على بيع مخدرات أمام محله.. إصابة تاجر على يد مسجل خطر بعزبة الهجانة

شهدت عزبة الهجانة بمدينة نصر مشاجرة بالاسلحة بين صاحب محل وعاطل ، أسفرت عن اصابه الاول لمعاتبته على بيع المخدرات امام محله ، تم ضبط الطرفين ، وتولت النيابة التحقيق .









وفى اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول لتفقد الحاله الامنية بدائرة القسم بالقرب من عزبة الهجانة ، حيث تلاحظ للقوات وقوع مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص وبحوزتهم أسلحة .









بالاقتراب منهم تمكنت القوات من السيطرة عليهم وضبطهم ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان مشادة وقعت بين صاحب محل عطارة ومسجل خطر لمعاتبه الاخير على ترويج المخدرات امام محل الاول ، فقام التاجر بنهر الاخير ، فذهب لاحضار انصاره وبحوزتهم أسلحة وقاموا بالتعدى على التاجر مما تسبب فى اصابته بجروح متفرقة بالجسم .









تم اقتياد الطرفين الى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة ، وقررت النيابة العامة حبس الطرفين ٤ ايام على ذمه التحقيق واستعجال تحريات المباحث ، والكشف الجنائى على الطرفين .