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حوادث

عاتبه على بيع مخدرات أمام محله.. إصابة تاجر على يد مسجل خطر بعزبة الهجانة

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:14 م
ضبط مسجل خطر بعزبة
ضبط مسجل خطر بعزبة الهجانة
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كتب محمد صبرى
شهدت عزبة الهجانة بمدينة نصر مشاجرة بالاسلحة بين صاحب محل وعاطل ، أسفرت عن اصابه الاول لمعاتبته على بيع المخدرات امام محله ، تم ضبط الطرفين ، وتولت النيابة التحقيق .


وفى اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول لتفقد الحاله الامنية بدائرة القسم بالقرب من عزبة الهجانة ، حيث تلاحظ للقوات وقوع مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص وبحوزتهم أسلحة .


بالاقتراب منهم تمكنت القوات من السيطرة عليهم وضبطهم ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان مشادة وقعت بين صاحب محل عطارة ومسجل خطر لمعاتبه الاخير على ترويج المخدرات امام محل الاول ، فقام التاجر بنهر الاخير ، فذهب لاحضار انصاره وبحوزتهم أسلحة وقاموا بالتعدى على التاجر مما تسبب فى اصابته بجروح متفرقة بالجسم .


تم اقتياد الطرفين الى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة ، وقررت النيابة العامة حبس الطرفين ٤ ايام على ذمه التحقيق واستعجال تحريات المباحث ، والكشف الجنائى على الطرفين .
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