عاطف أمين: هناك 357 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية.. فيديو

قال عاطف أمين مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، إن هذا الملف يعد من أهم القضايا ذات الأبعاد الإقتصادية الإجتماعية فى مصر، لافتأ إلى أن حلم تطوير العشوائيات تحقق لواقع ملموس فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأوضح مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات خلال استضافته ببرامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الحكومة تعهدت بالقضاء على العشوائيات وتحويلها لمناطق آمنة.





وأشار عاطف أمين مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات، إلى أن إجمالى عدد المناطق العشوائية فى مصر تقدر ب 357 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية .





ولفت عاطف أمين إلى أن ملف العشوائيات كان يحتاج لحكومة تمتلك إرادة قوية وتكلفة مالية ضخمة والتى أصبحت من أهم أولويات الحكومة المصرية ونفذتها على عدة خطوات.



