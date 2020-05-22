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فن

عمرنا ما ننسى.. ليلي علوي توجه رسالة شكر لأبطال مسلسل الاختيار

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:28 م
ليلي علوي
ليلي علوي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ليلي علوي، صورة لأبطال معركة البرث بعد عرض حلقة أمس من مسلسل الاختيار  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقة علي الصورة :
مسلسل الاختيار.. شكرًا لمسلسل الاختيار وكل اللي شاركوا فيه وعمرنا ما هننسى اللي بيحصل في سينا وازاي شبابنا وولادنا وجيشنا بيدافع عننا.. كلنا ما ننساش.
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 وجاءت التعليقات كالآتي :

عاشوا رجاله وماتوا رجاله 
الله يرحم ابطالنا 
وجعتوا قلوبنا يارب يرحم شهداء مصر جنودكم الأبطال ويرحم جنودنا الشهداء الأبطال  رجال عاهدوا الله فرزقهم الشهادة، حسبي الله على كل خائن لوطنه ودينه يارب يأخذكم من حيث لا تعلمون.

الحلقة فظيعة ابداع بجد 

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.
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