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أخبار العالم

أمير الكويت: واثقون من تجاوز كورونا.. ونتطلع لعودة الحياة كما عهدناها

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:27 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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القسم الخارجي
وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، كلمة إلى الشعب الكويتي والمقيمين في البلاد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد أمير الكويت، أن على الجميع الابتهاج بالعيد وبث السعادة في نفوس الأسر، لافتا إلى أن الدولة تتطلع إلى عودة الحياة كما عهدناها قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف أن عالم الغد بعد وباء كورونا لن يكون كما هو عليه قبلها، لافتا إلى ضرورة أن تعتمد الحكومة والمؤسسات نهج جديد يعيد رسم مستقبل الكويت.

وأكد الشيخ صباح أنه واثق من تجاوز أزمة فيروس كورونا، موجها الشكر لجميع الفرق الطبية والجهات الصحية على جهودهم في مواجهة الوباء.

وأشار إلى أن تداعيات كورونا تتطلب من الجميع تغيير السلوك وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، سائلا المولى عز وجل الشفاء لجميع المصابين، مؤكدا احتساب كل من توفى جراء الفيروس عند الله من الشهداء.
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