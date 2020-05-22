بعد تعافيه.. تعرف على موعد حفل محمد منير الجديد

أجرى النجم الكبير الكينج محمد منير جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام تحت رعاية اللواء طبيب مصطفي ابو حطب مدير المركز الطبي العالمي وقام باجراء الجراحة الدقيقة اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسي واشرف علي فريق التخدير اللواء طبيب هاني نجيب.





ووجه الكينج الشكر والتقدير لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته.





كان مقررا أن يقوم النجم الكبير باجراء الجراحة في المانيا وتواصل مع الأطباء وقرروا اجراءها في المستشفي الطبي العالمي بما تملكة من اساتذة جراحة عالميين واجهزة طبية علي أعلي مستوي وقام بزيارة محمد منير في المستشفي حشد من الآهل والأصدقاء والمقربين منهم اللواء أحمد أبراهيم محافظ أسوان السابق والدكتور حازم عطية محافظ الفيوم السابق.





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واكد منير انه حاليا في موجود في منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعي تحت اشراف الألمانية جينفر رايمان وكشف منير عن انه طلب عدم نشر اي اخبار اثناء وجوده في المستشفي حتي لا يرهق الاصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم خصوصا اننا نطالب بالتباعد الاجتماعي بسبب وباء كورونا.



