AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحلى كرو في الدنيا.. علا رشدى تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل بـ100 وش.. شاهد

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:45 م
علا رشدي
علا رشدي
Advertisements
مصطفى كرم

احتفلت الفنانة علا رشدي بنهاية تصوير مسلسلها الرمضاني بـ100 وش قبل عرض الحلقة الاخيرة .

ونشرت علا رشدي صورة لها مع صناع المسلسل وعلقت عليها قائلة "فركش لاحلي ١٠٠ وش و احلي كرو في الدنيا.. شكرا للمخرجة الجامدة العبقرية كاملة ابو ذكري و لحبايبي الجانج كلهم... هتوحشوني اوي لحد ما نفكر في فكيرة و نتقابل تاني علي خير.... عدة السبيشيال افيكتس جاهزة...#ب١٠٠_وش #ماجي #العدل_جروب".

مسلسل "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

الانتهاء من تصوير مسلسل بـ100 وش لـ نيللي كريم وآسر ياسين

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيللي كريم وآسر ياسين نصابين في برومو "بـ 100 وش" على الحياة.. فيديو

نيللي كريم تروج لمسلسها المقبل بـ 100 وش عبر إنستجرام

تعرف على مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش

نبيل الحلفاوي يشيد بمسلسل بـ 100 وش.. وآسر ياسين يرد

أنا فرفوشة بطبعي.. نيللي كريم تعلق على دورها بمسلسل 100 وش

أحمد صلاح حسني يشيد بأداء نيللي كريم في مسلسل 100 وش

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية في منطقة العروبة بمصر الجديدة حتى الجمعة القادمة

اينوفيو.. لقاح أمريكي ينجح في إنتاج أجسام مضادة لـ فيروس كورونا

في الساعات المتبقية من رمضان .. خطيب المسجد الحرام يوصي بـ 3 أعمال

فركش خيانة عهد.. يسرا تحتفل بانتهاء التصوير

النواب يكشف موعد تطبيق عقوبة الغرامة ضد مخالفي ارتداء الكمامة

فتح المساجد والفنادق.. دولة عربية تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شانجان changan تقرر طرح موديل جديد في مصر.. صور

5 إشارات تنذر بـ سرطان الغدة الدرقية

أصل وتاريخ كسوة العيد.. احتلت المكانة الأولى بين مظاهر احتفال الفاطميين بعيد الفطر