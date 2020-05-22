أحلى كرو في الدنيا.. علا رشدى تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل بـ100 وش.. شاهد

احتفلت الفنانة علا رشدي بنهاية تصوير مسلسلها الرمضاني بـ100 وش قبل عرض الحلقة الاخيرة .



ونشرت علا رشدي صورة لها مع صناع المسلسل وعلقت عليها قائلة "فركش لاحلي ١٠٠ وش و احلي كرو في الدنيا.. شكرا للمخرجة الجامدة العبقرية كاملة ابو ذكري و لحبايبي الجانج كلهم... هتوحشوني اوي لحد ما نفكر في فكيرة و نتقابل تاني علي خير.... عدة السبيشيال افيكتس جاهزة...#ب١٠٠_وش #ماجي #العدل_جروب".

مسلسل "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





الانتهاء من تصوير مسلسل بـ100 وش لـ نيللي كريم وآسر ياسين

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.





مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

