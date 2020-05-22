AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. أمير كرارة يصدم الجميع: المنسي جالي في المنام وقالي إنه مبسوط.. الموت يفجع الفنان محمد محمود

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:13 م
أمير كرارة
أمير كرارة
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على التعبير عن فخرهم بمسلسل "الاختيار" وتوجيه رسائل لأهالي الشهداء، وذلك لليوم الثانى على التوالى بعد عرض حلقة واقعة "البرث" مساء أمس.


قال أمير كرارة، ان الشهيد أحمد المنسي، زاره في المنام بعد عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" أمس.

وأضاف أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "قسما بالله وبحق الايام المفترجه دي اللي هقولو دا حصل بعد اذان الفجر نمت حلمت منسي جالي".


إنتشرت في الساعات القليلة الماضية صور مركبة لأبطال الأختيار مع الشهداء الحقيقيين، تقديرًا وإحترامًا لدورهم المبذول في حماية أرض الوطن، بعد عرض الحلقة الـ 28 من المسلسل.


تصدر الفنان عمرو دياب، خلال الساعات القليلة الماضية تريند "تويتر"، وذلك بعدما قام أحد الأشخاص بمقارنة الفن الذي يقدمه عمرو دياب وتامر عاشور بفن الراب، مرجحًا كفة من يقدم الراب.



تساءل كثيرون عن نوع العلاقة التي تربط بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني وما إذا كانت حبا أم زواجا، وزادت هذه التساؤلات في رمضان الجاري بعد التصريحات العديدة التي أدلت بها الفنانة حول علاقتها مع عمرو دياب ووالدته وأولاده دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى نوع علاقتهما وحقيقة زواجهما.


أعلن الفنان محمد محمود، عن وفاة والدته من خلال حسابه الرسمي عبر تطبيق "الفيسبوك"، وكتب محمد محمود، "توفيت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة"، بينما انهالت التعليقات لتعزيته من قبّل الأصدقاء والمتابعين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. ريهام حجاج تصالح خالد النبوي.. زوجة يوسف الشريف تبارك نجاح النهاية

أخبار الفن.. فبركة حلقة ياسمين صبرى.. ورسالة محرجة لـ ياسمين عبد العزيز بسبب العوضي

فكرتني بابن أخويا.. محمود البزاوي يوجه رسالة مؤثرة لصناع مسلسل الاختيار.. شاهد

أول تعليق من أمير كرارة على تصدر الاختيار تريند تويتر.. شاهد

أخبار الفن.. الموت يفجع عمرو دياب.. إيناس الدغيدي مذيعة جريئة ومثيرة للجدل

أخبار الفن.. أحمد الرفاعي نجم الاختيار: أنا مش إخوان.. وأيمن بهجت قمر متضامنا مع صبري فواز: محمد صبحي مش نبي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو..قصيدة بصوت أحمد منسي.. ماذا قالت أرملة الشهيد خالد مغربي "دبابة" عنه..المفتى: أخرجوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد

أخبار الرياضة.. حقيقة اقتراب أزارو من الزمالك.. والغندور يسخر من الأهلي

مقر الزمالك يرفع لافتات "نادي القرن الحقيقي"..صور

تحليل كورونا دليفري..هل تقدم وزارة الصحة خدمة إجراءpcr بالمنازل.. الوزراء يجيب

قبل هبوطها بدقيقة.. تحطم طائرة باكستانية في مطار كراتشي

الصحة توضح محتويات حقيبة الحالات البسيطة لفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس lexus تقرر تخفيض أسعارها في مصر بقيمة 500 ألف جنيه

ببنطلون ممزق.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

رفع كفاءة الكورنيش بمطروح