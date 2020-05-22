أخبار الفن.. أمير كرارة يصدم الجميع: المنسي جالي في المنام وقالي إنه مبسوط.. الموت يفجع الفنان محمد محمود

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





حرص عدد كبير من نجوم الفن، على التعبير عن فخرهم بمسلسل "الاختيار" وتوجيه رسائل لأهالي الشهداء، وذلك لليوم الثانى على التوالى بعد عرض حلقة واقعة "البرث" مساء أمس.









قال أمير كرارة، ان الشهيد أحمد المنسي، زاره في المنام بعد عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل "الاختيار" أمس.

وأضاف أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "قسما بالله وبحق الايام المفترجه دي اللي هقولو دا حصل بعد اذان الفجر نمت حلمت منسي جالي".









إنتشرت في الساعات القليلة الماضية صور مركبة لأبطال الأختيار مع الشهداء الحقيقيين، تقديرًا وإحترامًا لدورهم المبذول في حماية أرض الوطن، بعد عرض الحلقة الـ 28 من المسلسل.









تصدر الفنان عمرو دياب، خلال الساعات القليلة الماضية تريند "تويتر"، وذلك بعدما قام أحد الأشخاص بمقارنة الفن الذي يقدمه عمرو دياب وتامر عاشور بفن الراب، مرجحًا كفة من يقدم الراب.













تساءل كثيرون عن نوع العلاقة التي تربط بين النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني وما إذا كانت حبا أم زواجا، وزادت هذه التساؤلات في رمضان الجاري بعد التصريحات العديدة التي أدلت بها الفنانة حول علاقتها مع عمرو دياب ووالدته وأولاده دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى نوع علاقتهما وحقيقة زواجهما.







