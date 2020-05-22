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فن

سر تصدر عمرو دياب تريند تويتر

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:31 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
تصدر الفنان عمرو دياب، خلال الساعات القليلة الماضية تريند "تويتر"، وذلك بعدما قام أحد الأشخاص بمقارنة الفن الذي يقدمه عمرو دياب وتامر عاشور بفن الراب، مرجحًا كفة من يقدم الراب.

تشاجر جمهور عمرو دياب، مع هذا الشخص، وقاموا بإعادة كتابة مقاطع من الأغاني الخاصة بعمرو دياب، مؤكدين إنه لا يمكن مقارنته بإي مطرب أخر.

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جاءت أبرز التعليقات كالتالي:"حضرتك  لو بصيت علي المتاجر الالكترونية هاتعرف ان عمرو دياب هو المسيطر بالبوماتت الجديدة  والقديمة ، ولو بصيت علي سوق الحفلات قبل الكورونا ف عمرو دياب هو اكتر مطرب عربي عمل حفلات جماهيرية  وكلها ناجحة وفي دول مختلفة".

و"حاليا عيب يتحطتو فى مقارنة مع ناس زى تامر حسني او عمرو دياب او حماقى لان فيه ظلم لتاريخ سؤاء تامر او عمرو و هيبقا برضوا فى ظلم لاغاني وتركات الناس دى".
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