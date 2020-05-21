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فن

دينا الشربيني: اخترت اسم رقية على اسم والدة عمرو دياب وعلاقتي بأولاده جيدة ..شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 04:53 ص
دينا الشربيني وعمرو
دينا الشربيني وعمرو دياب
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة دينا الشربينى عن سر اختيارها اسم "رقية" لشخصيتها فى مسلسل "لعبة النسيان"، مشيرة إلى أنه اسم والدة الفنان عمرو دياب، مؤكدة أن الهضبة ليس له علاقة بهذا الأمر. 


وقالت دينا الشربيني، فى تسجيل صوتى عبر MBCTrending إن اختيارها لاسم رقية فى "لعبة النسيان" كان نابعا من داخلها، وليس له علاقة بأنه نفس اسم والدة عمرو دياب، وهذا الاسم تحبه كثيرا، وعندما عرضته على عمرو دياب أُعجب به وكان سعيدًا. 


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وأضافت دينا الشربيني "أحببت والدة عمرو دياب على الرغم من عدم رؤيتى لها، وكنت أتمنى أن أراها، وذلك من كثرة حديث الهضبة عنها". 


وتابعت دينا الشربينى "أن علاقتى بأولاد عمرو دياب جيدة للغاية، ولا يشوبها أى شائبة، وكل من جنا وكنزى وعبد الله ونور مقربون منى كثيرا".


يذكر أن دينا الشربينى تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل لعبة النسيان والذى يشاركها البطولة فيه محمود قابيل وإنجى المقدم وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وهانى خليفة. 
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