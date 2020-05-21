AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا الشربيني تتوصل لخيط هام وتكشف لغزا جديدا في مستشفيات الشيال

الخميس 21/مايو/2020 - 01:42 ص
لعبة النسيان
لعبة النسيان
Advertisements
أحمد إبراهيم
تتوصل النجمة دينا الشربيني في الحلقة 27 من مسلسل لعبة النسيان لخيط مهم في لغز الحادث بعدما اعترفت لها الطبيبة النفسية بهيرة بحقيقة اتفاق نادر معها على أن تماطل في علاج رقية باستخدام مهدئات وأدوية تؤخر استعادتها للذاكرة بعد أن ابتزها وهددها بفضح زوجها مدمن القمار كما عرض عليها مبلغا ماليا كبيرا.

اقرأ أيضا 

وبدأت رقية كشف خيوط لغز آخر متعلق بمستشفيات الشيال وحقيقة موت الأطفال مصابي السرطان بها وهي القضية التي تبناها خالد قبل موته في الحادث الذي فقدت فيه رقية ذاكرتها.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل لعبة النسيان لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3.. دينا الشربيني تواجه أحمد داود

دليل إدانة دينا الشربيني ينكشف في لعبة النسيان

دينا الشربيني: نهاية مسلسل لعبة النسيان غير متوقعة

5 حقائق مثيرة تكشفها الحلقة الـ 16 من مسلسل لعبة النسيان .. فيديو

مسلسل لعبة النسيان.. دينا الشربيني «تريند تويتر» بعد وصولها إلى لغز مقتل زوجها

لعبة النسيان.. دينا الشربيني خاينة للمرة الثانية

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة قتل فيروس كورونا بـ غرغرة المياه المالحة

من هنا تبدأ ملحمة البرث.. أمير كرارة يتفاعل مع الحلقة 27 لـ الاختيار

رئيس مكافحة كورونا عن ارتفاع الإصابات: إدراك المواطنين لخطورة الوباء وزيادة الفحوصات والمسحات

نسرين أمين عن إعلان أهل مصر: صاحب الفكرة ياخد إعدام

نجوم ما بعد الـ 60.. رامز جلال في ورطة لإهانته جراندات الوسط الفني

أخبار التوك شو.. شيرين فراج: الاجتماع مع قيادات الصحة سبب إصابتي بـ كورونا.. وأشرف زكي يعتذر لـ ذوي الهمم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ عباية رمضانية جريئة.. بوسي شلبي تثير الجدل برفقة عبير صبرى

طريقة عمل المرقوق بالدجاج بوصفات مختلفة

بفستان بستاج.. شاهد.. أروى تتألق بهذه الإطلالة