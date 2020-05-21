دينا الشربيني تتوصل لخيط هام وتكشف لغزا جديدا في مستشفيات الشيال

تتوصل النجمة دينا الشربيني في الحلقة 27 من مسلسل لعبة النسيان لخيط مهم في لغز الحادث بعدما اعترفت لها الطبيبة النفسية بهيرة بحقيقة اتفاق نادر معها على أن تماطل في علاج رقية باستخدام مهدئات وأدوية تؤخر استعادتها للذاكرة بعد أن ابتزها وهددها بفضح زوجها مدمن القمار كما عرض عليها مبلغا ماليا كبيرا.





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وبدأت رقية كشف خيوط لغز آخر متعلق بمستشفيات الشيال وحقيقة موت الأطفال مصابي السرطان بها وهي القضية التي تبناها خالد قبل موته في الحادث الذي فقدت فيه رقية ذاكرتها.





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل لعبة النسيان لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.



